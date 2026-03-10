Infortunio Calafiori, Arteta sorprende tutti: «C’è la possibilità di averlo a disposizione domani». Gattuso osserva…

Infortunio Calafiori, il tecnico dei Gunners Arteta a sorpresa: «C’è la possibilità di averlo a disposizione domani». Le ultime

L’Arsenal di Mikel Arteta, reduce dal primo posto nella League Phase, sta preparando l’ottavo di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La sfida arriva in un momento cruciale della stagione e il tecnico spagnolo, nella conferenza stampa della vigilia, ha affrontato anche il tema degli infortunati. Arteta ha infatti aperto alla possibilità di recuperare Calafiori e Trossard, spiegando che entrambi potrebbero essere a disposizione e che la decisione definitiva verrà presa dopo l’ultimo allenamento: «C’è la possibilità di averli a disposizione, domani vedremo come impiegarli».

Per Calafiori si tratta di un segnale particolarmente incoraggiante, anche in ottica Nazionale. Il difensore italiano era stato costretto al cambio negli ottavi di FA Cup contro il Mansfield a causa di un fastidio al flessore della gamba destra, un problema che aveva destato qualche preoccupazione nello staff di Gattuso. Le parole di Arteta lasciano però intendere che il recupero stia procedendo nel modo giusto e che il giocatore sia vicino al rientro.

Resta ora da capire se Arteta deciderà di impiegarlo già nella sfida di Champions League contro il Leverkusen, un test importante anche per valutarne la condizione in vista degli impegni dell’Italia. La Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord giovedì 26 marzo e la disponibilità di Calafiori rappresenterebbe un tassello prezioso per Gattuso in un momento chiave del percorso azzurro.