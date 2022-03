Infortunio Cuisance: lesione al gemello laterale destro per il centrocampista del Venezia. Le sue condizioni

Pessime notizie per il Venezia in vista delle prossime sfide in calendario. La squadra di Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Mickael Cuisance.

L’ex centrocampista del Bayern Monaco ha riportato una lesione al gemello laterale destro e resterà ai box per almeno due settimane.