Infortunio Di Maria, il Fideo punta il Mondiale: le prossime mosse

Infortunio Di Maria, l’esterno della Juventus punta a tornare in tempo per il Mondiale: le prossime mosse

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un piano preciso dopo l’infortunio di Angel Di Maria, fermatosi ieri sera durante il match contro il Maccabi Haifa.

Il quotidiano scrive di come l’esterno argentino potrebbe tornare a disposizione per la Juve appena prima dell’inizio del Mondiale, magari per il match con l’Inter del prossimo 6 novembre. L’obiettivo però è sempre quello di far parte della rassegna iridata e, per questo, si cercherà di non affrettare troppo i tempi.