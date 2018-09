Infortunio Dybala: una contusione potrebbe fargli saltare il Valencia

L’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala, potrebbe tornare in panchina contro il Valencia a causa di un infortunio

La Juventus ha messo in cassaforte la quarta vittoria su quattro partite in campionato contro il Sassuolo e adesso si prepara a fare l’esordio stagionale in Champions League. I bianconeri mercoledì faranno il proprio debutto stagionale nella coppa europea al Estadio De Mestalla contro il Valencia, nella prima gara valida per il girone H. In vista del match contro il club spagnolo, gli uomini di Massimiliano Allegri sono tornati stamane al Training Center della Continassa per svolgere la seduta di allenamento. Alla sessione, suddivisa in scarico in palestra per i titolari contro il Sassuolo e lavoro tecnico in campo, ha preso parte anche Paulo Dybala che, secondo quanto riporta un comunicato ufficiale della Juve, ha svolto inoltre delle terapie per una contusione.

L’argentino, difatti, tornato ieri titolare dopo due panchine consecutive, sembra abbia rimediato una contusione al piede sinistro che potrebbe compromettere la sua presenza contro il Valencia. Le condizioni dell’attaccante, che non appaiono gravi, saranno valutate dallo staff, il quale deciderà se potrà tornare in campo già mercoledì o domenica contro il Frosinone.