Infortunio Dybala, Di Livio: «Ranieri può sostituirlo con questi giocatori. Adesso è normale pensare al futuro e chiedersi cosa fare, il contratto è decisivo nella scelta»

L’ex difensore di Roma e Juventus ha parlato dell’infortunio di Paulo Dybala e dell’intervento a cui il giocatore giallorosso dovrà sottoporsi. Le parole

Bruttissima tegola per la Roma lanciata a pieni giri nella grande rimonta in campionato. La stagione di Paulo Dybala è finita, la Joya dovrà essere sottoposta a intervento al tendine isolato. Su La Gazzetta dello Sport Angelo Di Livio, ex giallorosso e oggi opinionista, ragiona sulle conseguenze dell’accaduto.

COME SOSTITUIRE DYBALA – «Cambia tantissimo, è una perdita grave. Il Dybala che abbiamo visto con Ranieri in questi due mesi è un giocatore assurdo nel senso positivo del termine e aveva portato convinzione anche nei compagni. È una batosta a livello psicologico, ma la Roma lì ha tante possibilità. Ora è il momento di responsabilizzare Soulé e Baldanzi, il rodaggio è finito. Mi stuzzica pure l’idea di vedere insieme le due punte: Shomurodov e Dovbyk sono compatibili. E poi ci sono El Shaarawy e Saelemaekers. Ora devono mostrare più coraggio tutti quanti».

LA ROMA DEVE TENERE LA JOYA O NO? – «Questo pensiero viene ed è normale. Le valutazioni in estate andranno fatte anche in virtù del contratto. Fino a qualche mese fa ero più scettico sulla sua permanenza, pensavo a quanto era difficile per un allenatore preparare le gare e non sapere quanto sarebbe stato in campo. Mi ero ricreduto quest’anno. Nella seconda parte di stagione sembrava più reattivo e più forte nelle gambe rispetto al passato. Erano anni che non vedevo un Dybala così potente, un termine che non pensavo di abbinare più all’argentino. Ero convinto che avessero trovato il modo per farlo rendere al massimo. Questo infortunio è un fulmine a ciel sereno, è un peccato per lui, per la Roma e per il calcio italiano».