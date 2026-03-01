Infortunio Emre Can, che tegola per il Borussia Dortmund! C’è la rottura del legamento: il comunicato del club tedesco con tutti i dettagli

Arriva la conferma della peggiore delle ipotesi per il grave infortunio riportato da Emre Can. Il Borussia Dortmund, sconfitto per 3-2 dal Bayern Monaco nel match che ha di fatto spento le residue speranze di conquistare il titolo, ha comunicato ufficialmente che il giocatore ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Il centrocampista è crollato a terra nel finale del primo tempo tenendosi l’articolazione in modo molto sofferente. Già al minuto undici aveva accusato un fastidioso problema alla caviglia, scegliendo però coraggiosamente di stringere i denti. Dopo un duro contrasto di gioco con l’avversario Laimer, ha continuato a lottare sul campo fino al recupero, quando è stato inevitabilmente costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il posto al compagno Bensebaini.

Attraverso i propri canali, il club tedesco ha precisato che dovrà fare a meno del proprio capitano per un lunghissimo periodo. La dirigenza ha sottolineato che l’atleta resterà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. Anche il direttore sportivo Sebastian Kehl ha espresso profondo dispiacere, definendo la delicata situazione estremamente dolorosa per l’intero ambiente calcistico. La società ha garantito il massimo supporto nei prossimi mesi affinché il giocatore possa riprendersi completamente e tornare a disposizione.

IL COMUNICATO – «Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Emre Can per un lungo periodo. Il capitano del BVB ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di Bundesliga contro l’FC Bayern Monaco e dovrà restare fuori per diversi mesi».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO SEBASTIAN KEHL – «L’infortunio di Emre è estremamente doloroso. Non solo per lui, ma per tutti noi. È il nostro capitano, mette sempre la squadra al primo posto ed è una parte importante del nostro club. Emre riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi affinché possa riprendersi completamente».