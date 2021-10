Infortunio Ibrahimovic, martedì il giorno decisivo per averlo con il Verona

Zlatan Ibrahimovic vuole recuperare dall’infortunio in tempo per il match di campionato contro l’Hellas Verona

È una corsa contro il tempo quella di Zlatan Ibrahimovic contro il suo infortunio. L’attaccante svedese vuole sfruttare la sosta per le Nazionali, in modo da tornare in tempo per il match di campionato tra Milan ed Hellas Verona.

Martedì prossimo l’attaccante svedese tornerà a correre e in quell’occasione si potrà fare un’ipotesi sul suo possibile rientro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il test di martedì permetterò di capire se potrà tornare con il Verona o dovrà attendere il Porto.