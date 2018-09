Infortunio Icardi: l’argentino ha avuto un problema muscolare e non partirà titolare contro il Bologna

Imprevisti dell’ultima ora per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di Mauro Icardi per la partita contro il Bologna. I nerazzurri dovranno fare a meno del loro capitano a causa di un affaticamento muscolare patito negli istanti prima di arrivare al Dall’Ara. Out anche Vecino, al suo posto ci sarà Gagliardini. Al suo posto non ci sarà Lautaro Martinez, ma Keita Baldè, con l’ex Monaco che sarà l’unico terminale offensivo, sostenuto da Nainggolan e Perisic. Anche il Toro, numero 10 dell’Inter, non partirà dall’inizio per qualche acciacco fisico: il Toro si accomoda in panchina non al meglio.