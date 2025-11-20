Infortunio Immobile, buone notizie per Italiano: l’attaccante del Bologna si avvicina al recupero. Ecco quando rientrerà

Infortunio Immobile, buone notizie per Italiano. L’attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo e spera di poter rientrare a disposizione presto

L’infortunio di Immobile ha rappresentato uno dei temi più delicati delle ultime settimane, ma finalmente arrivano segnali incoraggianti per l’attaccante e per tutto l’ambiente rossoblù. Dopo due mesi di stop forzato, Ciro Immobile è tornato ad allenarsi in gruppo, completando l’intera seduta sotto lo sguardo attento di Vincenzo Italiano. Un passo fondamentale verso il rientro in campo, che riaccende l’entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

Il comunicato ufficiale della società ha confermato che l’allenamento odierno ha previsto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta. Tra i protagonisti del lavoro collettivo figurano proprio Federico Ravaglia e Immobile, che hanno partecipato senza limitazioni. Un segnale importante, che lascia intendere come l’infortunio Immobile sia ormai alle spalle e che il percorso di recupero abbia dato i frutti sperati.

Il report ha inoltre evidenziato i rientri di Lewis Ferguson e Ukko Happonen dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, mentre diversi compagni – tra cui Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe ed Holm – hanno proseguito con terapie e palestra, segno di una rosa che continua a gestire problematiche fisiche diffuse. In mezzo a queste difficoltà, il recupero di Immobile assume un valore ancora più importante.

Il tema dell’infortunio di Immobile non riguarda solo la sua disponibilità, ma anche il ruolo determinante che l’attaccante può ricoprire nello scacchiere di Italiano. L’ex capitano della Lazio porta con sé esperienza, fiuto del gol e capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi. La lunga assenza aveva privato il gruppo di una delle sue certezze tecniche ed emotive, rendendo più complicata la costruzione offensiva e la gestione delle partite più delicate.

Ora, però, il quadro è cambiato. Tutti gli indizi portano a credere che Immobile sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio, in programma domenica 7 dicembre alle 18.00 all’Olimpico. Una partita dal sapore particolare, non solo per la prestigiosa cornice, ma anche per la storia personale che lega il centravanti ai colori biancocelesti. Il possibile rientro proprio in questa occasione aggiunge un tocco di simbolismo e attesa a livello emotivo.

Resta da capire se Italiano deciderà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà inserirlo gradualmente, ma una cosa è chiara: l’infortunio di Immobile è ormai superato. Ciro è pronto a tornare protagonista, con l’obiettivo di ritrovare ritmo, fiducia e, naturalmente, il gol.