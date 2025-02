Kingstone Cagliari, infortunio per il giocatore rossoblù: le ultime in vista della sfida contro la Juve

Kingstone Cagliari, infortunio per il giocatore rossoblù: le ultime in vista della sfida di domenica contro la Juventus in Serie A

Il Cagliari del tecnico Davide Nicola sta impiegando le proprie energie al meglio in vista del match di domenica contro la Juventus.

Una partita molto calda quella in programma il 23 febbraio alle ore 20:45 all’Unipol Domus, valevole per il 26° turno di Serie A. Nella giornata di oggi la squadra ha svolto una sessione di allenamento. Dal report della società rossoblù che Kingstone ha condotto una sessione di allenamento personalizzata, per smaltire i postumi di una contusione al ginocchio sinistro.