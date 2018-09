Sfiga Inter, infortunio anche per Lautaro: andrà comunque in nazionale

Non solo Icardi e Nainggolan: infortunio anche per Lautaro Martinez, che non è sceso in campo contro il Bologna. L’argentino partirà comunque per la nazionale

Non bastavano i problemi di Mauro Icardi nel pre-partita di Bologna. E non bastavano neppure quelli di Radja Nainggolan, appena tornato dopo un mese dal proprio infortunio, durante la vittoriosa gara contro i rossoblu. Per l’Inter adesso c’è anche la grana legata alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez. L’argentino pure ieri non è sceso in campo al Dall’Ara: si pensava inizialmente – ancora una volta – ad una scelta tattica di Luciano Spalletti, che invece proprio a fine partita ha spiegato come stavano realmente le cose. Nell’ultimo allenamento di rifinitura prima della partita di ieri, l’attaccante argentino ha sentito un “indurimento” al muscolo della coscia: per questo motivo l’allenatore nerazzurro ha preferito non rischiarlo.

Nulla di grave a quanto pare, anche se comunque le condizioni di Lautaro andranno valutate nelle prossime ore. Non lo farà però l’Inter: sia Icardi infatti che Martinez sono nell’elenco del convocati del commissario tecnico ad interim dell’Argentina Lionel Scaloni per le sfide contro Guatemala e Colombia. Se i problemi fisici di Icardi escludono al momento un suo impiego per entrambe le partite (il giocatore dovrebbe tornare subito in Italia per essere curato dall’Inter ed essere forse pronto dopo la sosta internazionale), meno chiara è la situazione di Lautaro: possibile che alla fine l’ex Racing resti in ritiro con il resto della sua nazionale e scenda addirittura in campo in almeno una delle due gare in programma.