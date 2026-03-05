Infortunio Lautaro Martinez, slitta il rientro: ecco quando tornerà a disposizione di Chivu

Il capitano dell’Inter si è fatto male durante l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt

Mancano, ormai, pochi giorni all’attesissimo derby della Madonnina che vedrà affrontarsi la capolista nerazzurra e i cugini del Milan di Massimiliano Allegri. Se i rossoneri vorranno tenere ancora aperta la corsa per la conquista dello Scudetto dovranno necessariamente portare a casa i tre punti. In caso di pareggio, resterebbero a dieci lunghezze, con una sconfitta andrebbero a tredici chiudendo, di fatto, ogni tipo di discorso. Ma i due allenatori devono fare la conta degli infortunati. Mentre Cristian Chivu spera di recuperare Ange-Yoan Bonny, il suo omologo ha perso sicuramente Matteo Gabbia per almeno un mese, mentre Bartesaghi resta in dubbio.

Chi certamente non sarà della partita è il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il risentimento al soleo della gamba sinistra patito in Norvegia contro il Bodo/Glimt nell’andata dei playoff della Champions League, lo ha costretto a fermarsi e il suo ritorno in campo è destinato ad essere più lontano del previsto. Se, infatti, in un primo tempo si pensava potesse rientrare contro l’Atalanta di Raffaele Palladino il 14 marzo prossimo, adesso la data attesa per rivederlo guidare l’attacco nerazzurro è il 22 marzo quando affronteranno la Fiorentina di Paolo Vanoli, invischiata nella lotta per non retrocedere, allo stadio ‘Artemio Franchi’. Dunque, un attimo prima della sosta per le Nazionali, da capire se il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni lo convocherà o meno per i prossimi impegni.