Infortunio Lazzari, rischio derby per l’esterno della Lazio: i tempi di recupero

L’infortunio di Manuel Lazzari rimediato contro il Bologna è più grave del previsto: il derby con la Roma del 20 marzo è a rischio

L’infortunio di Lazzari lascia una bella tegola in mano a Sarri e alla Lazio. L’esterno in queste partite del 2022 stava scalando le gerarchie e ora è costretto a restare ai box per 30-40 giorni.

Lazzari rischia di saltare il derby del 20 marzo, ma proverà a stringere i tempi per recuperare. Al momento, come riporta il Corriere dello Sport, l’ipotesi rientro è prevista per il 3 aprile contro il Sassuolo.