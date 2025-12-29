Infortunio Leao, le condizioni del portoghese sono da valutare: difficile un recupero immediato. Quando potrebbe rientrare il giocatore del Milan

Infortunio Leao, le condizioni del portoghese preoccupano in casa Milan. Difficile un recupero per la trasferta di Cagliari: le ultimissime

Il 2025 del Milan si chiude con una vittoria importante contro il Verona, ma non senza qualche pensiero di troppo legato all’infortunio di Leao. Il successo di San Siro ha regalato tre punti preziosi ai rossoneri, ma l’assenza dell’attaccante portoghese ha lasciato un velo di preoccupazione nell’ambiente. Rafael Leao ha infatti seguito la partita dalla tribuna, ancora alle prese con il fastidio all’adduttore destro accusato lo scorso 9 dicembre nel match contro il Torino.

L’infortunio di Leao continua a richiedere attenzione e prudenza. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi allo stop hanno escluso lesioni muscolari serie, parlando soltanto di un risentimento accompagnato da un quadro infiammatorio. Nonostante ciò, il recupero procede più lentamente del previsto, spingendo lo staff medico e l’allenatore a non forzare i tempi.

Durante la rifinitura di sabato, infatti, Leao ha provato ad aumentare i carichi di lavoro, ma nelle fasi di accelerazione e negli scatti ha avvertito nuovamente dolore. A quel punto, di comune accordo con Massimiliano Allegri, si è deciso per il forfait contro il Verona. Il tecnico è stato chiaro: meglio evitare rischi inutili e possibili ricadute. L’infortunio di Leao, se gestito con superficialità, potrebbe infatti trasformarsi in un problema più serio nel medio periodo.

Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida di campionato. La presenza del numero 10 per la trasferta di Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio e valida come prima gara del 2026 rossonero, resta fortemente in dubbio. Lo staff sanitario del Milan ha impostato un programma improntato alla “massima cautela”, monitorando giorno dopo giorno le condizioni del giocatore. L’infortunio di Leao sarà valutato quotidianamente, senza forzature, con l’obiettivo di riaverlo al 100%.

Nel frattempo, l’assenza del portoghese ha aperto nuove soluzioni offensive. Contro il Verona si è messo in luce Christopher Nkunku, autore di una doppietta che ha dimostrato come il Milan possa essere pericoloso anche senza il suo uomo simbolo. Un segnale incoraggiante per Allegri, che può contare su alternative valide mentre l’infortunio di Leao continua a tenere banco.

Inoltre, l’imminente ufficialità di Füllkrug, attesa per il 2 gennaio, offrirà un’ulteriore opzione in attacco. In questo contesto, il Milan può permettersi di aspettare Leao senza affanni, scegliendo la strada della prudenza per evitare che l’infortunio di Leao comprometta una parte importante della stagione.