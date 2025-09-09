Infortunio Leao, Rafa in campo col Bologna? Cosa filtra da Milanello sulle condizioni del fuoriclasse portoghese di Allegri

L’inizio di stagione del Milan è stato segnato da una pesante assenza che ha costretto mister Massimiliano Allegri a rivedere i suoi piani tattici. Dopo aver impressionato in Coppa Italia con un gol decisivo contro il Bari, il fuoriclasse portoghese Rafael Leao è stato fermato da un infortunio, saltando le prime due giornate di campionato e le delicate qualificazioni ai Mondiali con la maglia del Portogallo. Il club rossonero, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare, ha seguito con attenzione la fase di recupero del suo numero 10, sperando di riaverlo a disposizione il prima possibile.

L’assenza di Leao, stella indiscussa e punto di riferimento offensivo, ha creato un vuoto notevole. La sua capacità di cambiare passo e spaccare le difese avversarie è mancata non poco ai rossoneri, che hanno dovuto fare a meno di uno dei loro giocatori più talentuosi e determinanti. Durante la sua convalescenza, il calciatore non si è limitato alle terapie: ha sfruttato questo periodo forzato per dedicarsi anche alla sua famiglia, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, nel suo pezzo intitolato “Un altro Leao. Papà Rafa festeggia i gemelli in attesa del gol”, ha messo in luce il lato umano del campione, che ha celebrato il primo compleanno dei suoi figli, i gemelli, dimostrando di saper bilanciare vita privata e professionismo.

Nonostante gli impegni familiari, Leao non ha mai smesso di pensare al campo. Anche nel giorno di riposo concesso alla squadra, il giocatore ha scelto di allenarsi personalmente a Milanello insieme al nuovo acquisto Christopher Nkunku, un chiaro segnale della sua dedizione e della sua voglia di tornare. Un gesto che non è passato inosservato alla dirigenza e allo staff tecnico.

Oggi, con la ripresa degli allenamenti di gruppo, l’attenzione è tutta sul suo rientro. Secondo quanto riportato dalla stessa Gazzetta dello Sport, il ritorno in gruppo di Leao non avverrà oggi, confermando la cautela che l’allenatore Allegri e il Milan vogliono usare per evitare ricadute. L’obiettivo è procedere con gradualità, per permettere al giocatore di ritrovare la migliore condizione fisica. La speranza, condivisa da tutto l’ambiente milanista, è di vederlo almeno in panchina per la sfida contro il Bologna, un primo passo verso il rientro definitivo. Il Direttore Sportivo Tare e l’allenatore Allegrisanno bene che un Leao in forma è fondamentale per le ambizioni del club. La sua qualità, unita al lavoro del resto del gruppo, sarà cruciale per raddrizzare la rotta e puntare agli obiettivi stagionali.