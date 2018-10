Infortunio Mattiello: tegola per il Bologna, 2-3 settimane di stop

Il difensore del Bologna, Federico Mattiello, ha riportato un infortunio durante gli allenamenti che lo terrà 2-3 settimane lontano dai campi

Le squadre, prive dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, stanno lavorando in vista della ripresa dei campionati fermi per la Nations League. Anche il Bologna, attualmente al 16° in classifica, sta preparando i prossimi impegni per cercare di allontanare il più possibile la zona rossa ed arrivare ad una salvezza sicura al termine del campionato. Alla ripresa del campionato, però, non ci sarà il difensore Federico Mattiello che ieri durante l’allenamento si è fermato per infortunio.

Dagli esami specifici è emerso che il giocatore, classe 1995, si è procurato una lesione di primo grado del gemello mediale sinistro che lo terrà lontano dai campi per circa 2-3 settimane. A riportarlo è il club emiliano stesso attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. Brutta notizia per l’allenatore emiliano Filippo Inzaghi che dovrà fare a meno dell’ex Juventus.