Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Le ultime

Infortunio McTominay, cresce il pessimismo tra gli azzurri: rischio forfait per Napoli Roma sempre più concreto? Cosa filtra da Castel Volturno

Dal centro sportivo di Castel Volturno arrivano notizie poco confortanti per Antonio Conte e per tutti i tifosi del Napoli. L’avvicinamento al sentito Derby del Sole contro la Roma si complica improvvisamente: Scott McTominay è a forte rischio forfait. L’ottimismo che aveva caratterizzato l’inizio della settimana sembra essersi dissipato nelle ultime ore, lasciando spazio alla preoccupazione.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, il centrocampista scozzese, divenuto rapidamente un intoccabile della mediana azzurra per la sua fisicità e i suoi tempi di inserimento, non ha dato le risposte sperate durante le ultime sedute. La sua presenza nel big match di domani sera contro i Giallorossi è ora in fortissimo dubbio. Lo staff medico partenopeo non vuole correre rischi inutili: la decisione definitiva verrà presa solamente domani mattina, a poche ore dal calcio d’inizio, dopo un ultimo test decisivo. Tuttavia, le sensazioni attuali volgono decisamente al negativo, costringendo il tecnico a studiare soluzioni alternative per arginare il centrocampo capitolino.