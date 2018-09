L’incredibile infortunio di Mertens: si lussa la spalla… tirando una punizione!

Napoli: Mertens si infortuna in maniera surreale con il Belgio. L’attaccante si sarebbe lussato una spalla semplicemente calciando una punizione!

Non è uno scherzo, ma potrebbe anche sembrarlo: ha dell’incredibile l’infortunio occorso l’altro giorno all’attaccante del Napoli Dries Mertens con il Belgio in amichevole contro la Scozia. Mertens ha infatti riportato una lussazione alla spalla non in un normalissimo contrasto di gioco, e nemmeno in allenamento: il giocatore si è fatto piuttosto male semplicemente calciando una punizione dal limite dell’area. C’è voluto un po’ prima che i medici della nazionale belga si rendessero conto di quanto successo, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma anche da parte dello stesso Mertens. L’attaccante si sarebbe infortunato, con ogni probabilità, per un movimento un po’ troppo brusco: si tratta di un caso di lussazione davvero rarissimo sui campi di gioco, specie per atleti professionisti, ma può succedere.

«Non mi era mai capitata una cosa del genere – ha commentato lo stesso Mertens ieri – . Pare che la spalla si sia lussata proprio mentre tiravo». Lì per lì il giocatore del Napoli pare non abbia sentito quasi per nulla dolore, salvo poi accorgersi di alcuni problemi nell’immediato dopo-partita. Nelle prossime ore il belga dovrebbe comunque tornare, come da previsioni, a Napoli, dove sosterrà ulteriori accertamenti medici per comprendere l’entità e – soprattutto – i tempi di recupero dall’infortunio.