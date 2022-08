Infortunio per Nico Gonzalez durante l’amichevole della Fiorentina contro il Betis Siviglia

Non arrivano buone notizie per Nico Gonzalez, uscito anzitempo per infortunio durante la sfida contro il Betis.

L’attaccante della Fiorentina è stato infatti costretto al cambio dopo circa 35 minuti, venendo sostituito da Ikoné.