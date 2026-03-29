Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 inglese: Genoa in ansia! Cosa filtra

Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 dell’Inghilterra: Genoa in ansia! Il calciatore rientra in Italia: cosa filtra sulle sue condizioni

Brutte notizie per il Genoa dalla sosta delle nazionali. Brooke Norton-Cuffy, laterale destro inglese classe 2004, si è fermato di nuovo durante il ritiro dell’Inghilterra Under 21 e ha fatto rientro anticipato in Liguria. Il giocatore, convocato regolarmente dal ct Lee Carsley, non era nemmeno andato in panchina nella sfida contro Andorra, primo segnale di un problema fisico che si è poi chiarito nelle ore successive.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Problema muscolare al flessore della coscia destra

Stando a quanto filtra, il calciatore avrebbe rimediato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, ma in un punto differente rispetto al precedente fastidio accusato nelle scorse settimane. Proprio per questo lo staff medico ha deciso di richiamarlo immediatamente a Genova, dove è arrivato oggi per essere seguito più da vicino. Il nuovo stop impone quindi cautela attorno a un giocatore che aveva già dovuto fare i conti con problemi simili di recente.

Salta la Moldavia, sarà rivalutato dalla prossima settimana

La conseguenza immediata è chiara: Norton-Cuffy non sarà disponibile per la gara di martedì 31 marzo contro la Moldavia con la selezione inglese. Il Genoa attende ora di capire con maggiore precisione l’evoluzione del quadro clinico, ma secondo la fonte citata il giocatore verrà rivalutato dalla prossima settimana. Per Daniele De Rossi, tecnico rossoblù, si tratta di una nuova situazione da monitorare in vista della ripresa del campionato.