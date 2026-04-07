Infortunio Odgaard, buone notizie dall’allenamento del Bologna: le ultimissime

Infortunio Odgaard, buone notizie dall’allenamento del Bologna: le ultime sulle condizioni dell’attaccante danese in vista dell’Aston Villa

Il Bologna ha ripreso nella giornata di oggi gli allenamenti in vista della sfida di giovedì sera contro l’Aston Villa, appuntamento importante per il percorso dei rossoblù. Come comunicato dal club, la seduta mattutina è stata organizzata con un programma differenziato: lavoro di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella recente gara di Cremona e allenamento sul campo per il resto del gruppo.

Tra le notizie più positive della giornata c’è il ritorno in campo di Jens Odgaard, che ha ripreso a lavorare insieme agli altri compagni non utilizzati maggiormente nell’ultimo impegno. Un segnale incoraggiante per lo staff tecnico, che continua a monitorare con attenzione le condizioni della rosa in un momento delicato della stagione.

Hanno invece proseguito il loro percorso di recupero in palestra Dominguez, Skorupski, Dallinga e Lykogiannis, ancora impegnati in un lavoro personalizzato. Le prossime sedute saranno decisive per capire chi potrà essere a disposizione contro l’Aston Villa.

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IL COMUNICATO – «Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù a -2 da Bologna-Aston Villa di UEFA Europa League. Seduta di scarico per i più impiegati a Cremona, allenamento in campo per gli altri e per Jens Odgaard.

Palestra per Dominguez, Skorupski, Dallinga e Lykogiannis».