Infortunio Parolo: problema durante il riscaldamento, dentro Murgia

Marco Parolo è stato vittima di un infortunio durante il riscaldamento pre Fioretina, al suo posto dentro Murgia

Problema dell’ultimo minuto per Simone Inzaghi che ha dovuto rimediare all’infortunio di Marco Parolo, il quale durante il riscaldamento ha subito un piccolo problema muscolare che ha costretto il centrocampista laziale ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Alessandro Murgia. Non si conosce l’entità dell’infortunio di Parolo, nei prossimi giorni verranno effettuati test specifici per valutare un eventuale recupero.