Infortunio Pastore: oggi l’argentino si è allenato a parte per un affaticamento muscolare, condizioni da valutare nei prossimi giorni

Arrivano importanti novità dall’allenamento odierno della Roma di Di Francesco. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Javier Pastore si sarebbe allenato a parte a causa di un lieve affaticamento muscolare al polpaccio. L’argentino non è al meglio e oggi ha svolto dei controlli specifici a Villa Stuart. Brutta tegola per il tecnico giallorosso che potrebbe perdere il trequartista per la sfida contro il Chievo.

Nonostante tutto, Di Francesco può anche sorridere: Diego Perotti è tornato finalmente in gruppo e si è allenato regolarmente insieme ai suoi compagni in un primo momento per poi proseguire con un programma personalizzato.