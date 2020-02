Infortunio Pavoletti, il comunicato del Cagliari: 6 mesi per il recupero

Infortunio Pavoletti, il giocatore è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il comunicato

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento. Tempi lunghissimi per il recupero, serviranno almeno sei mesi per la riabilitazione. Ecco il comunicato ufficiale della società sarda:

«Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è stata eseguita ieri sera nella clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink. Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di degenza e comincerà dalla prossima settimana l’iter riabilitativo stabilito con prognosi di circa 6 mesi».