Infortunio Raphinha: il Brasile strapazza Haiti, ma Ancelotti ‘trema’ per il suo attaccante. Le sue condizioni e cosa è successo

Infortunio Raphinha: le condizioni dell’attaccante del Brasile, che si è fermato nel match contro Haiti. Cosa è accaduto

Il Brasile centra i tre punti e ritrova il sorriso nella sua avventura iridata. Nel suo secondo incontro della fase a gironi ai Mondiali 2026, la corazzata guidata da Carlo Ancelotti ha superato agilmente l’ostacolo caraibico. Questo verdetto del campo sancisce una sentenza amara per Haiti, che deve salutare aritmeticamente la competizione intercontinentale.

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I verdeoro hanno archiviato la pratica già nel corso del primo tempo, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. A trascinare la squadra ci ha pensato uno scatenato Matheus Cunha, protagonista con un’ottima doppietta personale. Al festival del gol ha partecipato anche la stella del Real Madrid Vinicius Jr., bravissimo a trafiggere la rete avversaria a coronamento di una rapida azione in contropiede. Forte di un triplo vantaggio, nella ripresa la Seleçao si è limitata a gestire le energie e amministrare il possesso palla.

Apprensione in campo: lo stop improvviso del numero 11

Nonostante l’eccellente prestazione di squadra, il clima di festa è stato raggelato da un episodio che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi verdeoro. Intorno al minuto 40, l’arbitro Hernández Hernández ha dovuto interrompere bruscamente il gioco. Le telecamere hanno subito stretto sul volto sofferente di Raphinha, accasciatosi al suolo nella zona centrale del terreno di gioco.

Le dinamiche dell’azione hanno evidenziato come l’esterno offensivo si sia fermato spontaneamente, senza alcun contatto con i difensori haitiani, richiamando immediatamente l’intervento dello staff medico. Dopo un breve consulto, il forfait è apparso inevitabile: il commissario tecnico ha effettuato il primo cambio della partita, inserendo al suo posto il promettente classe 2006 Rayan. Sebbene il giocatore abbia abbandonato il manto erboso camminando, tutto lascia presagire un fastidioso problema muscolare.

Il precedente in Spagna e l’attesa per l’esito degli esami

L’ansia che serpeggia nel ritiro brasiliano è giustificata dai recenti trascorsi clinici dell’atleta. Nello scorso mese di aprile, infatti, l’attaccante aveva riportato una seria lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, un guaio fisico che gli aveva impedito di concludere la stagione regolare con la maglia del Barcellona.

Consapevole di tale fragilità, lo staff di Ancelotti lo aveva gestito con la massima cautela durante gli impegni amichevoli precedenti alla spedizione mondiale. Ora non resta che attendere i risultati degli accertamenti strumentali, fondamentali per stabilire l’esatta entità del danno e capire se il Brasile dovrà rinunciare a lungo a una delle pedine più preziose del proprio arsenale offensivo.