Infortunio Saelemaekers, Allegri in ansia per l’esterno belga: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Infortunio Saelemaekers, Allegri osserva con attenzione le condizioni dell’ex Roma: ecco le ultimissime sul belga

Non c’è pace per Alexis Saelemaekers. Il tentativo di forzare i tempi per la trasferta di Roma si è ritorto contro l’esterno belga che, proprio alla vigilia del match contro il Bologna, ha accusato un nuovo stop. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta di una riacutizzazione del risentimento all’adduttore sinistro: un infortunio che ora impone la massima prudenza.

Il bollettino e i tempi Il dolore acuto avvertito a Milanello costringerà Saelemaekers a restare ai box per almeno quindici giorni. Oltre alla trasferta del Dall’Ara, il belga salterà con ogni probabilità anche l’impegno contro il Pisa del 13 febbraio. L’obiettivo dello staff medico è chiaro: evitare ulteriori ricadute e riaverlo a pieno regime per la seconda metà di febbraio.

Le scelte di Allegri Con Saelemaekers out e Pulisic ancora ai box, Massimiliano Allegri si trova con le scelte obbligate sulle corsie esterne. Nel collaudato 3-5-1-1, la maglia da titolare sulla destra passerà a Zachary Athekame. Allo svizzero il tecnico chiede di non far rimpiangere l’equilibrio tattico del belga, in un momento della stagione dove le rotazioni rossonere sono ridotte all’osso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

