Nuovo infortunio per Schick: l’attaccante si ferma in nazionale

Nuovo infortunio per Schick: l’attaccante della Roma si è fermato in allenamento con la Repubblica Ceca per un problema all’inguine

Proprio quando le cose sembravano andare meglio, ecco un nuovo preoccupante infortunio per Patrick Schick. L’attaccante della Roma si è infatti improvvisamente fermato ieri, nel corso della classica seduta di allenamento mattutina con la Repubblica Ceca, per un sospetto problema muscolare all’inguine. Al momento sono pochi gli aggiornamenti riguardanti l’infortunio occorso all’attaccante giallorosso, tornato in gol proprio in nazionale appena l’altro giorno contro l’Ucraina in Nations League. Quello che è sicuro è che Schick non dovrebbe scendere in campo oggi pomeriggio per l’amichevole contro la Russia e già nelle prossime ore potrebbe tornare nella Capitale per ulteriori accertamenti medici.

A confermare le notizie circolate subito dopo il risentimento occorso all’ex giocatore della Sampdoria, è stato nel pomeriggio di ieri lo stesso commissario tecnico della nazionale ceca Karel Jarolim, che ha detto: «Contro la Russia saremo costretti a cambiare qualcosa e non so se Patrick giocherà stavolta, perché ha avuto un problema all’inguine». Al momento lo staff medico della Roma sarebbe in stretto contatto con quello della Repubblica Ceca per monitare per lo condizioni dell’attaccante: si attendono novità.