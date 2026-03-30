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Infortunio Soulé, chance di recupero per Inter Roma? L’annuncio del suo preparatore

Published

1 ora ago

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Infortunio Soulé, chance di recupero per Inter Roma? L’annuncio del preparatore atletico dell’attaccante argentino: ecco cos’ha detto

La Roma guarda a San Siro con un obiettivo chiaro: provare a recuperare Matias Soulé per la sfida contro l’Inter, snodo pesantissimo nella corsa al quarto posto. Come riportato da Il Messaggero, Gian Piero Gasperini è alle prese con diverse difficoltà nel reparto offensivo e spera di ritrovare almeno il talento argentino per una gara che può indirizzare il finale di stagione giallorosso.

Il classe 2003 è fermo dal 15 febbraio a causa della pubalgia, problema che lo ha costretto a rallentare proprio nel momento in cui il tecnico sembrava aver trovato nuove soluzioni in avanti. Nelle ultime settimane Soulé ha proseguito un lavoro mirato tra sedute a Trigoria, esercizi personalizzati in palestra e trattamenti specifici, con l’obiettivo di tornare nella miglior condizione possibile.

La sua presenza contro l’Inter resta da valutare, ma la speranza in casa romanista è concreta. Il giocatore punta a rientrare al meglio, dopo uno stop lungo e delicato, per dare il proprio contributo alla Roma in questo finale di stagione. Il quotidiano romano ha sentito anche il suo preparatore fisico e osteopata, Guido Viggiano.

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PAROLE – «Il fastidio più forte lo ha avuto all’adduttore destro, ora per fortuna sta meglio ma ci sono volute 3/4 settimane. Questo problema, però, non è come un infortunio muscolare e non ci sono dei tempi precisi. Dopo Napoli ha deciso di fermarsi, ma non era al 100% neanche prima. Per tre mesi ha stretto i denti utilizzando gli antinfiammatori e non è positivo per un calciatore di 22 anni. Dopo la partita contro il Napoli ha iniziato la fase di riabilitazione. È stato il primo infortunio che ha avuto nella Capitale. Ha giocato tantissimo e il corpo aveva bisogno di riposo, ma senza intervento. A Milano ci sarà? Non posso dirlo io, sarebbe fantastico e quello è l’obiettivo. Vuole arrivare a quella partita in forma ma è fermo da cinque settimane. Vedere le partite da fuori non è facile. E triste perché non ha potuto aiutare la squadra in Serie A e in Europa League. Appena ricomincerà a giocare non si fermerà più. Il Mondiale? Ci spera ma non sa se verrà convocato. Ora pensa solo alla Roma».

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