Infortunio Suarez: a rischio per Barcellona-Inter

Il centravanti uruguaiano è a rischio per la sfida tra Barcellona e Inter. Infortunio Suarez: le ultimissime

La sfida tra Barcellona e Inter di Champions League in programma mercoledì 24 ottobre al Camp Nou. Luis Suarez, attaccante del Barça, potrebbe dare forfait per un problema al ginocchio destro. Il centravanti ha detto no alla convocazione in Nazionale e salterà le amichevoli del suo Uruguay. Ieri è arrivato il comunicato del Barcellona che ha rivelato che Luis «nei prossimi giorni svolgerà un lavoro muscolare specifico alla Ciudad Deportiva Joan Gamper per risolvere i problemi al ginocchio destro. L’evoluzione del lavoro determinerà la disponibilità o meno di Suarez per le prossime partite». Infortunio Suarez: le ultimissime.

Suarez ha realizzato 3 gol sin qui, tutti in campionato, ed è ancora a secco in Champions. Dopo la sosta per le Nazionali, il Barcellona avrà degli impegni importanti: Siviglia, Inter in Champions, poi il Clasico contro il Real Madrid per concludere il 6 novembre con la sfida di ritorno a San Siro contro l’Inter. Problemi dunque per Valverde e per il Barcellona che potrebbe rinunciare al suo centravanti titolare in un momento cruciale della stagione. Possibile dunque il forfait di Luis Suarez in occasione della sfida d’andata tra Barcellona e Inter.