Infortunio Szczesny: risentimento al pettorale destro

Dopo lo stop di Szczesny prima della gara con l’Udinese, al portiere della Juventus è stato diagnosticato un risentimento al pettorale destro

Szczesny ha saltato Juventus Udinese per una noia muscolare e oggi la società ha reso nota la diagnostica. Come riporta il sito ufficiale: «Gli esami effettuati questa mattina al J| Medical hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro; le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno».

In dubbio quindi la sua presenza per la sfida di mercoledì contro la Sampdoria, pronto Buffon nel caso il polacco non recuperasse.