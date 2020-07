Infortunio Vecino: riacutizzazione dell’infiammazione al ginocchio, out contro il Toro

Infortunio Vecino: il centrocampista uruguaiano torna indisponibile per il Toro a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio

Brutte notizie per Antonio Conte riportate da Sky Sport. Matias Vecino non sarà a disposizione per il match contro il Torino a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio che l’aveva tenuto ai box dopo la ripresa del campionato.

L’ex giocatore della Fiorentina, quindi, non prenderà parte alla delicata sfida di domani sera contro il Torino in programma a San Siro alle 21.45.