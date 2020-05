Infortunio Vecino, problemi al ginocchio per il centrocampista nerazzurro. Conte spera di recuperarlo a breve

Problemi al ginocchio per Matias Vecino, centrocampista dell’Inter. Il calciatore nerazzurro, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha riscontrato un problema non meglio specificato a un ginocchio.

Il fastidio – si legge – lo limita nei movimenti. Al momento non ci sono maggiori indicazioni a riguardo, ma Antonio Conte spera di non perderlo per un lungo periodo di tempo. In caso di ripartenza servirà anche la sua presenza per il finale di stagione.