Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’Atalanta

La Juventus si gode una vittoria pesante, ma subito dopo il fischio finale deve fare i conti con una nuova preoccupazione legata a Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti serbo era pronto a entrare in campo nella ripresa, ma il piano è saltato all’ultimo momento a causa di un problema muscolare avvertito durante il riscaldamento a bordo campo. Il fastidio, localizzato al polpaccio, ha convinto lo staff bianconero a non correre rischi, modificando immediatamente le scelte previste per la seconda parte della gara.

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Il nuovo stop ha inevitabilmente acceso l’allarme attorno alle condizioni dell’attaccante, già reduce da un periodo complicato sul piano fisico. Le prossime ore saranno decisive perché Vlahovic è atteso al J Medical per gli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Al momento non c’è ancora un responso definitivo, ma l’attenzione in casa bianconera è massima, anche perché l’obiettivo è evitare ricadute o aggravamenti in una fase cruciale della stagione.

Infortunio Vlahovic, esami decisivi per capire i tempi di recupero

L’apprensione è legata soprattutto al peso specifico del numero 9 nell’economia offensiva della squadra. Anche se la sua stagione è stata segnata da alti e bassi, Vlahovic resta una pedina di primo piano per la corsa europea della Vecchia Signora. Il club aspetta di conoscere con precisione il quadro clinico per capire se si tratti soltanto di un affaticamento o di qualcosa di più serio. In un momento simile, ogni dettaglio può fare la differenza.

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Vlahovic Juventus, la sfida con l’Atalanta è già a rischio

Le conseguenze di questo imprevisto possono riflettersi subito sul calendario. La presenza del serbo per il prossimo scontro diretto contro l’Atalanta viene infatti descritta come a forte rischio dalle indiscrezioni emerse oggi. Un’eventuale assenza toglierebbe alla Juventus un riferimento offensivo importante proprio in una gara pesantissima nella corsa alla Champions League. Tutto passa ora dagli esami: il verdetto dei medici sarà determinante per capire quando Vlahovic potrà tornare davvero a disposizione