Inghilterra, Grealish: «Sorteggi? Non abbiamo paura di nessuno»

Jack Grealish, esterno dell’Inghilterra e del Manchester City, in conferenza stampa ha parlato dei sorteggi dei gironi Mondiali che si terranno venerdì.

LE PAROLE – «Siamo un bel gruppo e amiamo scendere in campo. Giochiamo con fiducia e convinzione. Il sorteggio? Non vediamo l’ora che arrivi, non avremo paura di nessuno».