Inghilterra, Rice sull’esordio di Lewis-Skelly: «Lui è senza paura. Fa tutto giusto fuori dal campo e ha solo 18 anni»

Il centrocampista dell’Inghilterra Declan Rice nel post partita ha parlato dell’impatto di Tuchel e di Lewis-Skelly. Le parole

Il centrocampista dell’Inghilterra e dell’Arsenal, Declan Rice, è intervenuto ai microfoni di ITV nel post-partita del match vinto 2 a 0 contro l’Albania valido per le qualificaizoni al Mondiale 2026 per parlare di Tuchel e Lewis-Skelly. A seguire le sue parole.

LEWIS-SKELLY – «Lui è senza paura. Fa tutto giusto fuori dal campo e ha solo 18 anni. Sapevo che avrebbe giocato così stasera per la fiducia che ha in sé. Ha mantenuto i piedi per terra ed è solo l’inizio per lui».

TUCHEL – «Solo quattro giorni di allenamento insieme, dobbiamo continuare a lavorare e abituarci a ciò che lui si aspetta da noi. Iniziare bene è ciò che volevamo».