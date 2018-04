Napoli, tutto su Insigne: «Battere la Juventus per vincere lo Scudetto»

In attesa di Juventus-Napoli, Lorenzo Insigne è carico: la partita di Torino vale lo Scudetto e gli azzurri ci arrivano rinfrancati

Il Napoli vive un pazzo mercoledì sera. In mezz’ora passa dalla disperazione per l’addio allo Scudetto alla clamorosa chance di riaprire ogni discorso in caso di successo a Torino. La Juventus pareggia a Crotone, il Napoli vince contro l’Udinese e i punti di distacco tornano a essere quattro. Domenica sera il calendario offre il miglior piatto possibile sul menù: Juventus-Napoli. Gli azzurri saranno guidati da Lorenzo Insigne, autentico trascinatore nelle ultime settimane per il Napoli. Anche ieri sera ha inventato un gol ed è stato decisivo pure nelle altre segnature. Insigne vuole lo Scudetto, per prenderselo deve vincere a Torino.

«Finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci. Abbiamo già mostrato che abbiamo un grande spirito. Ora ci godiamo per poco questa vittoria, poi penseremo alla sfida fondamentale con la Juventus. Sappiamo che i tifosi ci danno sempre una gran carica, cerchiamo di ripagare la loro fiducia nel miglior modo possibile. La Juventus ha fatto un passo falso, ma la gara difficile sarà quella di domenica. Se vogliamo conquistare lo scudetto allora dobbiamo vincere a Torino» è quanto ha dichiarato Insigne alla fine del match. Adesso sarà il campo a parlare, appuntamento all’Allianz Stadium.