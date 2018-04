Juventus a rilento a Crotone: Dybala fumoso, ma manca un vice Pjanic

Dopo Crotone-Juventus è tempo di analisi per i ragazzi di Allegri: senza Pjanic, la Vecchia Signora non gira. In più, questo Dybala non convince

La Juventus pareggia a Crotone e si riapre il discorso Scudetto. Il pari dello Scida ricorda un altro pari altrettanto beffardo, anche quello in un infrasettimanale: l’1-1 interno col Lecce nell’anno del primo Scudetto di Antonio Conte. In quel caso alla Juve andò bene, la speranza dei bianconeri è che la sorte possa ripetersi anche quest’anno. Emergono, però, due considerazioni importanti dopo Crotone-Juventus. Una concerne Miralem Pjanic, un’altra Paulo Dybala. Senza il bosniaco, la Juve fa fatica a far girare il pallone e a rendersi pericolosa in avanti. Manca il cervello in grado di dettare i tempi e di gestire la manovra a centrocampo. La Juventus diventa più macchinosa senza Pjanic, più compassata, senza un vero e proprio faro in grado di creare un guizzo nel momento decisivo. Bentancur sembra acerbo, Marchisio invece non è in condizione. Urge un intervento nel prossimo mercato.

Crotone-Juventus e il dubbio Dybala

Mentre Allegri incrocia le dita per riavere Pjanic al meglio nello scontro diretto con il Napoli, c’è chi si chiede che fine abbia fatto Dybala. In questa stagione ha segnato moltissimo, ma ha anche mostrato dei limiti. In Champions League non ha mai brillato e, non a caso, la Juventus ha giocato la sua miglior partita a Madrid quando l’argentino era fuori per squalifica. A Crotone un’altra prova incolore: non è mai stato veramente pericoloso e, quando ha ricevuto palla, ha sempre tardato quel secondo di troppo nel liberarsene. Un po’ troppo egoista, ma soprattutto molto fumoso. A lui si chiede di essere decisivo ma a Crotone, diversamente rispetto a altri incontri, non è riuscito a prendere per mano la squadra. Le qualità non si discutono, ma senza dubbio Allegri e i tifosi della Juventus si aspettano altro da Dybala. A partire da Juventus-Napoli.