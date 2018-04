Serie A riaperta, Napoli a -4: domenica lo scontro diretto con la Juventus

Il Napoli vince 4-2 contro l’Udinese, la Juventus viene fermata sull’1-1 allo Scida di Crotone: campionato riaperto, 4 i punti di distanza tra le due formazioni in attesa dello scontro diretto

Il campionato di Serie A è ufficialmente riaperto. Lo dicono i numeri. Sono solamente quattro i punti di distanza che separano la capolista Juventus dal Napoli secondo in classifica. La vittoria in rimonta della formazione di Maurizio Sarri sull’Udinese per 4-2 e il contemporaneo pareggio della Juventus in trasferta contro il Crotone aprono clamorosi scenari rispetto alla vigilia. Sono 4 le distanze che separano bianconeri dal Napoli: e domenica 22 aprile, ore 20.45, è in programma lo scontro diretto all’Allianz Stadium.

Punto pesante in chiave salvezza per il Crotone che ferma la capolista sull’1-1 con l’incredibile rovesciata di Simy (vedi anche: «Simy come Ronaldo»: gol di rovesciata in Crotone-Juventus). Finisce 4-2, invece, la partita del San Paolo con il Napoli che rimonta due volte lo svantaggio contro l’Udinese. Tre punti pesanti per il Napoli che riapre ufficialmente la corsa Scudetto. Sognare è ancora possibile: domenica 22 aprile, alle ore 20.45, i ragazzi di Sarri si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto contro la Juventus. In caso di vittoria del Napoli, gli azzurri si porterebbero ad un solo punto di distanza con quattro partite ancora da giocare e 12 punti a disposizione.