Serie B

Insigne Pescara, ufficiale: l’attaccante torna in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli

Published

3 ore ago

on

By

insigne

Insigne Pescara, ufficiale il ritorno dell’attaccante in biancazzurro! Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Ci sono storie nel calcio che sembrano scritte per chiudere un cerchio perfetto, e quella ufficializzata oggi pomeriggio è una di queste. Lorenzo Insigne è di nuovo un giocatore del Pescara. La notizia, che circolava come un sogno proibito tra i tifosi del “Delfino” da giorni, è diventata una splendida realtà proprio nelle battute finali del calciomercato invernale. Il club abruzzese ha rotto gli indugi con un comunicato social breve ma potentissimo: una foto iconica e due parole che hanno fatto tremare lo Stadio Adriatico, “HE’S BACK! ✍️⚪️🔵 Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il ritorno del “Magnifico”: da Zemanlandia al 2026

Per Insigne questo non è un trasferimento qualunque. È un ritorno a casa, in quella che fu la sua culla calcistica. La mente di tutti corre inevitabilmente alla stagione 2011/2012, l’anno magico di Zemanlandia. In quel Pescara, guidato dal boemo Zdenek Zeman un giovanissimo Insigne incantò l’Italia intera formando un tridente leggendario con Ciro Immobile e Marco Verratti. Quell’anno si concluse con una promozione trionfale in Serie A e lanciò la carriera di “Lorenzo il Magnifico” verso i palcoscenici internazionali.

Un colpo di cuore e di classe

Dopo le esperienze da capitano a Napoli e l’avventura in MLS con il Toronto FC, Insigne sceglie di rimettersi in gioco in una piazza che lo ha amato incondizionatamente. A 34 anni, l’attaccante esterno porta in dote un bagaglio tecnico che in queste categorie fa ancora, inevitabilmente, la differenza: il suo celebre “tiro a giro”, la visione di gioco e la capacità di saltare l’uomo saranno armi letali per il finale di stagione. L’operazione, definita nei dettagli dalla dirigenza biancazzurra, è un segnale fortissimo alle avversarie ma soprattutto un regalo alla città. Pescara ritrova il suo numero 10 morale , pronta a rivivere le notti magiche di quattordici anni fa. L’accoglienza prevista per il primo allenamento si preannuncia da brividi: il Re è tornato in Abruzzo.

