Insigne Serie A, rischio beffa per la Lazio. Un altro club ha contattato l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Le ultimissime

Insigne Serie A, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di portare il classe 1991 alla corte di Conte sin da subito. Le ultime

L’emergenza infortuni continua a complicare la stagione del Napoli e il recente stop di Billy Gilmour rappresenta un’altra tegola pesante per la squadra di Antonio Conte. Gli azzurri si trovano a dover fronteggiare una serie di problemi inattesi, con diversi reparti ridotti all’osso. Per questo motivo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando come intervenire nel mercato di gennaio, consapevole che saranno necessari rinforzi mirati per mantenere competitiva la squadra.

In questo scenario, torna d’attualità il nome di Lorenzo Insigne, con l’ipotesi che si sta facendo sempre più concreta. Il classe 1991 è attualmente svincolato e, nonostante i contatti avviati con la Lazio, la trattativa non ha ancora portato a un accordo definitivo. Negli ambienti vicini al club filtra la voce che negli ultimi giorni siano ripresi i contatti tra Manna e l’entourage del calciatore, anche se al momento si sarebbe trattato soltanto di uno scambio di informazioni preliminari.

Insigne, che rimane uno dei simboli recenti del Napoli, starebbe prendendo tempo proprio per valutare un possibile ritorno in azzurro. La prospettiva di rientrare in Serie A rappresenterebbe per lui la soluzione ideale, e l’ipotesi di tornare a vestire la maglia del Napoli lo affascina profondamente. Anche la situazione incerta della Lazio, che deve risolvere alcune questioni burocratiche prima di poter procedere con eventuali tesseramenti, rallenta una decisione definitiva.

A rendere ancora più interessante il possibile incastro è la stima reciproca tra Conte e Insigne. L’allenatore lo conosce molto bene grazie all’esperienza comune in nazionale e ne apprezza la capacità di sacrificio, soprattutto nelle fasi di non possesso. In un periodo in cui la rosa del Napoli è in emergenza, avere un giocatore esperto, duttile e pronto per il livello della Serie A potrebbe rappresentare un valore aggiunto. Lo stesso Insigne, in una recente intervista, ha elogiato Conte definendolo “una garanzia” e sottolineando come il tecnico non permetta mai cali di intensità.

Resta però un ostacolo non da poco: le regole legate all’indice di liquidità e alla composizione delle liste. Il Napoli, come tutte le società, dovrà rispettare i parametri economici e il limite relativo agli over 23. Nel caso dell’arrivo di Insigne, il club sarebbe costretto a liberare uno slot tra gli over, ipotesi che richiederebbe valutazioni accurate.

L’evoluzione di questa possibile operazione Insigne dipenderà quindi da una serie di incastri tecnici, economici e regolamentari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il ritorno del “Magnifico” potrà trasformarsi da suggestione a realtà.