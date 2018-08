Asensio su Instagram diventa… @marcoasensio10: Inter, sai che vuol dire? – FOTO

Real Madrid: Asensio cambia nick su Instagram diventando @marcoasensio10. Il giovane spagnolo potrebbe aver preso il numero di Modric: il croato è a un passo dall’Inter?

Un segnale piccolo, che potrebbe diventare enorme: Luka Modric un altro passo più vicino all’Inter? Lo dicono le notizie, è vero, tra smentite varie. Lo dice a modo suo però anche Marco Asensio, giovane attaccante spagnolo del Real Madrid, su Instagram… senza scrivere nulla e nemmeno postando alcuna foto. Molto più semplicemente Asensio, ritenuto da molti il leader futuro del Real, ha da poche ore cambiato il suo nickname ufficiale: non più @marcoasensio20, bensì… @marcoasensio10. Un cambiamento apparentemente quasi impercettibile ed innocuo, che però per i tifosi dell’Inter potrebbe valere come oro colato.

Sì, perché Asensio, che nel Real Madrid (e in nazionale spagnola) vestiva fino a pochi giorni fa la maglia numero 20, sembrerebbe aver cambiato per passare alla numero 10. La maglia indossata però da diversi anni dal compagno di squadra Modric appunto, che non a caso su Instagram è @lukamodric10. Un segnale enorme che può voler dire, a detta di molti, una sola cosa: Asensio è il nuovo numero 10 del Real perché il vecchio, Modric, non c’è più. Destinazione Inter a un passo?