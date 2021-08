Inter, Adani: «In attacco prenderei Muriel. Ecco cosa mi ha colpito del successo di ieri»

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della situazione nerazzurra: le parole

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha fatto il punto sull’Inter:

VITTORIA SUL GENOA – «Passare in vantaggio in avvio avrà anche aiutato, ma mi ha colpito la voglia di riconquistare subito il pallone perso e di giocare in avanti sulle seconde palle. Te lo puoi permettere quando stai molto bene fisicamente. Poi ho visto anche un’Inter fluida e creativa nel gioco, facilitata dall’impostazione dei tre centrali dietro, il punto di forza che non è cambiato da Inzaghi a Conte».



ESEMPIO CONTE-ALLEGRI – «Vero, Antonio crea degli automatismi nella difesa a tre che

non si perdono. Anche in impostazione, nella proposta: Inzaghi è sempre stato più morbido alla Lazio, ma l’Inter si muove a memoria, ha i codici di Conte in testa. Soprattutto quando viene coinvolto Handanovic nel gioco palla a terra: guardate la disposizione dei centrali e di Brozovic, uguale allo scorso anno».



ASSENZA LAUTARO NON PESANTE – «E qui bisogna dire bravo a Sensi. Magari ha sbagliato qualche

tocco, ma è stato fondamentale nel lavoro di collante tra centrocampo e attacco, sia in ampiezza che tra le linee».



RINFORZO IN ATTACCO – «Leggo di Thuram e Correa, io andrei su Muriel. Ma anche i primi due hanno un senso: il francese perché è un attaccante di “tutte cose”, fa il centravanti o l’appoggio a uno come Dzeko; il secondo perché ha i colpi»