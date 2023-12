Inter al Mondiale per Club, arrivano i complimenti di Infantino

I complimenti di Gianni Infantino, presidente della FIFA, all’Inter per la qualificazione al Mondiale per Club del 2025

Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti si giocherà il nuovo Mondiale per Club della FIFA. Tra le squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter, la cui partecipazione era aritmeticamente certa da qualche settimana e ora ha anche l’ufficialità attraverso i canali Social della FIFA, con tanto di congratulazioni del presidente Infantino. Di seguito le sue parole.

«Complimenti per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per i club della Fifa nel 2025. Complimenti e in bocca al lupo»