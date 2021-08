Inter, Serena: «Preferisco Correa a Zapata, ecco il motivo...»

Aldo Serena ha parlato sulle pagine di Tuttosport del mercato in entrata dell’Inter: le parole dell’ex attaccante

Aldo Serena ha parlato sulle pagine di Tuttosport del mercato in entrata dell’Inter. Le parole dell’ex attaccante.

ZAPATA O CORREA – «Dico Correa per due motivi. Da un lato, l’Inter ha già due prime punte: Dzeko e Lautaro, che può giocare anche da centravanti. Dall’altro, dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, è giusto ricompensare in qualche modo Simone Inzaghi. Il modo migliore per farlo è portare alla Pinetina un giocatore che Inzaghi conosce bene. Quindi Correa. Un innesto che aiuterà a sviluppare il giusto feeling con il nuovo allenatore. Se fossi un dirigente dell’Inter, in questo momento cercherei di accontentare il mio mister».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24.COM