Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Mi prenderà, per fortuna aggiungo! Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400…»

Inter, Altobelli sicuro: «Lautaro Martinez? Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400…». Le dichiarazioni

“Spillo” Altobelli, leggenda nerazzurra, non teme di essere superato da Lautaro Martinez nella classifica marcatori all-time dell’Inter (attualmente sono 209 a 167). Anzi, se lo augura. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ne analizza il momento di forma, le caratteristiche e il futuro radioso che lo attende. Ecco le sue parole.



LAUTARO SI AVVICINA… «Succederà, mi prenderà, per fortuna aggiungo! Speriamo solo che stia sempre bene, perché quando è in forma vede la porta come nessun altro. E speriamo che non ci lasci mai, come hanno fatto tanti altri proprio perché lui non è uguale. Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400…».

È IL MIGLIOR LAUTARO DI SEMPRE «Non credo sia nel suo miglior momento, in altre occasioni è stato più letale e potrà crescere ancora. Diciamo, semplicemente, che non ha limiti. Certo, a Lautaro capita a volte un fenomeno tipico di tutti gli attaccanti: la porta, che prima ti sembra lunga 100 metri, diventa larga qualche centimetro. Semplicemente, non la vedi perché non è il tuo momento. Ma la cosa bella è che il capitano trova sempre la via di casa, e con lui tutta l’Inter. Vedendolo giocare a tutto campo – destro, sinistro, colpo di testa come col Bologna, protezione, assist: tutto -, a volte penso: “Che bravo, quella scelta l’avrei fatta anche io…”».

É AL SUO LIVELLO «Spillo o non Spillo, è un campione: io e lui abbiamo giocato in epoche diverse, ma sappiamo dare del tu al pallone e conosciamo come si segna un gol. Certo io giocavo senza Var e con 15 reti vincevi la classifica dei cannonieri».

CHI É IL MIGLIOR ATTACCANTE DELLA SERIE A «Quello che ne ha segnati di più, quindi… Ma Lautaro è, da tempo ormai, tra i migliori del mondo e non solo della Serie A. Facciamo i conti: ha 28 anni e, immaginando che giochi all’Inter fino a 34, quindi altre sei stagioni, può segnare altre 100 reti: anche il primato del grande Meazza non gli è proibito».

CON CHI LO VEDE MEGLIO ASSORTITO «L’unico dell’Inter che si sposa bene con tutti è proprio Lautaro. Ha la rara capacità di adattarsi, fa giocare bene gli altri, poi è chiaro che lui e Thuram si conoscono meglio degli altri. Spesso mi accusavano di passare la palla solo a Beccalossi, ma capitava perché noi due sapevamo tutto l’uno dell’altro».

SU COSA LAVOREREBBE CON LUI «Parliamo di una punta fatta e finita. Però lo allenerei un po’ di più sul dribbling: una cosa è saltare l’uomo in velocità, un conto è ingannarlo in area».

UN CONSIGLIO PER IL FUTURO «Mantenere questa testa fredda. E questo caldo amore per l’Inter».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

