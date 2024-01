Inter, Asllani avvisa la Juventus: «Ecco il nostro obiettivo»

Kristjan Asllani, giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria contro la Fiorentina

PAROLE – «Era importante vincere per tornare davanti alla Juve in classifica, ma pensiamo sempre partita dopo partita. Abbiamo vinto e abbiamo portato a casa i tre punti, ora penseremo allo scontro diretto con la Juventus. Vogliamo portare a casa altri punti. Contro la Fiorentina abbiamo cercato soprattutto la giocata sugli attaccanti, io e le mezzali abbiamo cercato di far arrivare loro più rifornimenti possibili. Quest’anno siamo più bravi negli smarcamenti e a giocare palla avanti e dietro in profondità. Loro erano marcati a uomo e dovevamo essere bravi a offrire l’appoggio».