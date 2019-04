Mister Spalletti parla in conferenza stampa del big match tra Inter e Atalanta e torna sul caso Icardi

Mister Spalletti ha appena concluso la conferenza stampa in vista della partita di domani tra Inter e Atalanta. Su De Vrij e Lautaro: «Per domani sarà difficile esserci per tutti e due» e sul match di andata ammette «Siamo stati colti di sorpresa anche per la bravura degli avversari. Quando l’Atalanta gioca con ferocia, mette in difficoltà chiunque».

Chiude sul caso Icardi: «E’ stata un’opportunità per valutare quanto l’Inter fosse una squadra e non un singolo calciatore».