Inter, Ausilio parla a Sky: «Stagione all’insegna della continuità. Abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta, Lookman ci piace tanto»

Inter, Ausilio: «Stagione all’insegna della continuità. Abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta, Lookman ci piace tanto». Le parole

Durante un evento tenutosi a Massa e dedicato ai direttori sportivi, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport, offrendo uno sguardo approfondito sulle strategie di mercato del club nerazzurro e sulla preparazione in vista della nuova stagione di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Un bilancio della stagione conclusa pochi giorni fa? Stagione all’insegna della continuità, l’Inter deve sempre competere ad altissimi livelli. L’abbiamo fatto anche in questa stagione, non siamo riusciti a metterci la ciliegina. Ma non dimentichiamoci dell’annata: essere sempre lì è stato un valore, lo faremo anche quest’anno».

Passiamo al mercato: come dovrà operare l’Inter?

«Non so se è stata una cosa intelligente aver fatto così tante operazioni. L’Inter si è già mossa, Zalewski ha meritato questa opportunità. Pio Esposito è valido e farà bene. Sono rimasti tutti. L’Inter non è assolutamente indebolita, sappiamo come migliorare la rosa. Tutto è concordato con Marotta, lo staff e il tecnico. Faremo capire subito ai nostri ragazzi quali sono i nostri obiettivi, che non saranno mai inferiori a quelli degli anni scorsi».

L’obiettivo di questi giorni è Lookman.

«Abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta di rispetto e amicizia. Ci siamo sentiti, abbiamo comunicato quelle che sono le nostre aspettative. Lookman ci piace tanto, vorremmo cercare di prenderlo, ma è un giocatore dell’Atalanta e dovremo cercare di trovare un accordo, non faremo trattative infinite. Conta quello che il club bergamasco vorrà fare. Le alternative? Non puoi pensare di lavorare in più direzioni, quella è comunque la nostra preferita. Se non riusciremo a prendere Lookman, lavoreremo per altri».

In difesa seguite Leoni, un ottimo profilo.

«Leoni è un giovane di grande prospettiva, è un talento. Ha già dimostrato di avere grandi qualità che gli operatori riconoscono. Chi ne beneficia è il Parma, che ha in testa di continuare con Leoni. Noi stiamo lavorando per migliorare altri reparti. In difesa abbiamo sette giocatori duttili, non è la nostra priorità».

