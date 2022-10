Inter, Inzaghi: «Non avevo bisogno di nessuna rivincita. Ora dobbiamo dare continuità»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League

«Ieri avevo detto che per noi stasera sarebbe stata una grande occasione. Una serata importante contro un Barcellon che non si vedeva da tempo. Ancora non abbiamo fatto nulla, è solo l’inizio e sono contento anche per i tifosi e la società che ci sostengono sempre. Mentalità cambiata? Devo essere sincero che sabato ero dispiaciuto per il risultato ma non per la prestazione. E’ un momento che paghiamo tutte le disattenzioni. Questa serata può farci bene, ora dobbiamo recuperare per sabato. In campionato abbiamo dei punti da recuperare. Quella di stasera può essere la partita della svolta, ma dobbiamo dare continuità. Rivincita? Non ho nessuna rivincita, porto avanti il mio lavoro con le solite certezze ma a volte capitano questi momento anche se non dovrebbero. Siamo l’Inter e siamo in un momento difficile per i risultati ma queste ultime due prestazioni mi fanno ben sperare».