Inter Barcellona: Xavi sa come gestire Pedri

Inter-Barcellona e la gestione Pedri, l’allenatore Xavi sa come si fa e contro i nerazzurri sarà l’osservato speciale

Domani in Inter-Barcellona sarà uno dei giocatori più osservati dal pubblico di San Siro. E non potrà essere altrimenti perché il talento di Pedri è indubbio. E chissà se Xavi, che i blaugrana li sta riportando quantomeno alla competitività in Liga, si riconosce un po’ nei 19 anni del ragazzo delle Canarie la stessa capacità di affermazione che egli ebbe a suo tempo.

A Monaco, contro il Bayern, nella seconda giornata di Champions League, Pedri ha colpito il palo a tu per tu con Neuer. Un tocco delizioso, forse troppo estetico per le necessità del momento, visto che si era sul 2-0 per i tedeschi e c’era le necessità di dare una sterzata a una gara che il Barcellona si trovava a rimontare, nonostante l’avesse condotta benissimo. Difetti d’inesperienza, e anche sfortuna millimetrica, per un giocatore che Xavi cura con particolare attenzione.

Contrariamente a ciò che si dice sempre dei giovani, che possono giocare di più perché hanno le energie per farlo, lo staff del Barcellona sta proteggendo Pedri dal sovraccarico d’impegni e alla vigilia delle sfide di Champions si decide di farlo partire dalla panchina. Prima di Bayern-Barcellona Pedri era in panchina contro il Cadice e gli è stata risparmiata la prima ora di gioco. Stessa scelta è stata fatta sanato a Maiorca, quando Pedri ha fatto la sua apparizione in campo al minuto 67, quando Xavi ha pensato che fosse importante la sua abilità nel tenere palla per conservare il vantaggio determinato dal solito Lewandowski. Inter-Barcellona deciderà molto sul passaggio agli ottavi di finale: Inzaghi e il suo centrocampo dovranno fare attenzione alla purezza di un talento “riposato”